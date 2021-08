Furto di siringhe nella notte al centro vaccinale della cittadella dell’economia Selva Piana, a Campobasso. Alcune persone hanno forzato la porta d’ingresso ed hanno portato via l’occorrente alla somministrazione del vaccino. Le dosi, custodite in luoghi appositi, secondo i rigidi protocolli di sicurezza, non sono state toccate. A rendersi conto dell’effrazione gli operatori che questa mattina hanno aperto il centro per somministrare comunque le dosi. Irrisorio – ha spiegato il direttore dell’Asrem Florenzano – il danno economico ma si è trattato di un colpo al morale di quanti, ogni giorno lavorano anche in questo periodo di ferie. Qualche piccolo ritardo non ha bloccato le vaccinazioni che da mesi vanno avanti a ritmo serrato.