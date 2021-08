Tempo di ferie anche per la più grande fabbrica del Molise, la Fiat Stellantis di Termoli che da quasi due settimane è chiusa e ha fermato tutte le produzioni. Lunedì 16 agosto i cancelli riapriranno solo per l’area premium, per i reparti che producono i motori di alta gamma T4 e V6, si tratta ci circa 400 addetti. Poi da lunedì 23 agosto la produzione riprenderà a pieno ritmo regolarmente, con il rientro di tutti gli operai. Dopo il periodo di contrazione dovuto alla pandemia e alla mancanza di componentistica prodotta in Turchia, i livelli di produzione allo stabilimento di Termoli sono tornati regolari, e anche la cassa integrazione per il momento è alle spalle. Scadranno invece il 23 settembre i contratti di solidarietà che interessano da gennaio del 2020 circa 1600 dipendenti e che sono stati attivati per la ristrutturazione degli impianti e per la riconversione dal motore fire al nuovo Gse. Al momento non è stata ancora comunicata una eventuale proroga, ma è molto probabile che a settembre la produzione per il nuovo piccolo motore a benzina sarà pronta. E’ questa una delle prime questioni da affrontare per i sindacati al rientro dalle ferie, ma non solo. Come spiegato dal responsabile della segreteria territoriale della Uilm Francesco Guida sono diversi gli aspetti da approfondire, a partire dall’annuncio di Stellantis di voler trasformare Termoli nella prima Gigafactory italiana del gruppo, sarebbe la terza in Europa. Un’ottima notizia per lo stabilimento molisano, la cui trasformazione è prevista tra il 2024 e il 2025. C’è da capire quante persone occuperà la produzione di batterie e se la nuova produzione sarà affiancata a quella attuale di motori e cambi, o se le sostituirà in toto. Insomma numerose le questioni da approfondire sul tavolo delle organizzazioni di categoria. La Uilm sta programmando un incontro territoriale di tutti i sindacati con la partecipazione di quelli nazionali, per un confronto sul futuro della fabbrica di Termoli.