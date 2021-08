Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid. Su 329 tamponi refertati sono 6 i nuovi positivi: 2 rispettivamente a Campobasso e Termoli e 1 a Guglionesi e Rotello. 17 i guariti (7 di Guglionesi, 4 di Isernia, e 1 rispettivamente di Belmonte del Sannio, Campobasso, Frosolone, , Montenero di Bisaccia, Termoli e Venafro). Tasso di positività all’1,82%.

Purtroppo da registrare altri due ricoveri in Malattie infettive al Cardarelli (persone di Campobasso e Isernia). Nell’ospedale del capoluogo salgono così a 9 le persone in cura con il Covid, di cui una in Terapia intensiva. Sono 154 gli attualmente positivi nella nostra regione.

Risale leggermente l’indice Rt in Molise, ma resta il più basso d’Italia. Secondo il monitoraggio settimanale reso noto oggi dall’Istituto Superiore di sanità il dato è ora a 0,49 contro lo 0,31 di venerdì scorso mentre quasi tutte le altre regioni sono sopra quota 1. In Molise il rischio resta “moderato” mentre i ricoveri da alcuni giorni sono in costante crescita: attualmente sono 9 i pazienti in ospedale (uno di questi in terapia intensiva), appena qualche settimana fa il dato era azzerato.