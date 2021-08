Trasporto scolastico, il Comune di Trivento avvia le iscrizioni. Per l’anno scolastico 2021/2022 il Comune intende organizzare il servizio scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia (comprese quelle private), primaria e secondaria di primo grado e secondo grado in obbligo scolastico del Comune di Trivento. Il piano di trasporto comprendente i percorsi e le fermate degli scuolabus sarà organizzato dal servizio scolastico comunale e dalla ditta appaltatrice in base alle iscrizioni pervenute, sulla base della praticabilità dei percorsi previsti e delle direttive attuali in materia di prevenzione da contagio Covid-19. Il Comune informa che dal 16 agosto 2021 saranno aperte le iscrizioni. I moduli per la richiesta sono disponibili sul sito istituzionale del Comune e dovranno pervenire a mezzo mail, servizisociali@comunetrivento.it, debitamente compilati.