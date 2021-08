Il Molise è l’unica regione italiana che resta in verde. E’ quanto emerge dalla mappa Covid dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Con l’ingresso della Calabria salgono a cinque le regioni italiane in rosso: Sicilia, Sardegna, Toscana, Marche e Calabria, appunto. Tutto il resto del Paese è giallo, ad eccezione del Molise e della Provincia autonoma di Bolzano che restano in verde.