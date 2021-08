Per le morti sul lavoro è zona rossa in Abruzzo e Molise. La diversa lettura dei dati utilizzando gli stessi colori che hanno orientato nel corso della pandemia da coronavirus, per rappresentare la mortalità rispetto alla popolazione lavorativa su un’incidenza media nazionale, è opera dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega engineering di Mestre (Venezia). Nell’elaborazione l’Abruzzo risulta essere tra le regioni che nei primi 6 mesi di quest’anno registrano, per le morti sul lavoro, un’incidenza maggiore del 25 per cento rispetto alla media nazionale l’Indice incidenza medio (Im) è pari a 19,4 morti ogni milione di lavoratori, assieme a Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Umbria. Nel rapporto dell’Osservatorio di Mestre, da più di un trentennio impegnato nella elaborazione dati sulle morti bianche in Italia, si sottolinea che in Abruzzo, nel primo semestre 2021, si sono registrati 23 decessi, in Molise sono stati 11 a morire per lavoro.

“É proprio attraverso il calcolo dell’incidenza della mortalità sulla popolazione lavorativa che si descrive con maggior precisione l’emergenza – ha spiegato Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio sicurezza – Ad esempio, sebbene la Lombardia risulti essere la regione con il maggior numero di infortuni mortali sul lavoro, fa invece rilevare l’incidenza di mortalità tra le più basse del Paese. Risultato: la Lombardia è una delle regioni più sicure per i lavoratori e rimane in zona bianca”.