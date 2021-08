I Volontari dell’AVO, Associazione Volontari Ospedalieri di Isernia, hanno donato al nosocomio di Isernia 4 sedie a rotelle ad alcuni reparti sprovvisti di sufficienti carrozzelle per coloro che hanno problemi di deambulazione.

La consegna è avvenuta alla presenza di una rappresentanza di volontari, del Dirigente sanitario del Veneziale Vilma Sferra e dei responsabili dei reparti.

Un gesto di solidarietà a beneficio di tutte quelle persone che vivono il disagio di non poter camminare autonomamente e che entrando in ospedale non trovano una sedia per raggiungere il reparto o l’ambulatorio.

La decisione di rendere nota la consegna delle sedie a rotelle – secondo i volontari – è stata voluta non per ottenere riconoscimenti ma per poter dare visibilità all’Associazione sperando di avere altre adesioni da parte dei cittadini di buon cuore.