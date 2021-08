Trasferimento in elicottero presso un ospedale fuori regione per una donna di 32 anni di Milano che questa mattina dopo le 7 ha avuto un incidente in A14 in territorio molisano. Dopo un primo ricovero in codice rosso al San Timoteo la donna poco prima delle 11 è stata trasferita in elisoccorso a Pescara dal piazzale dello stadio di Termoli.