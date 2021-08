Torna a salire l’indice di positività, che si attesta al 5% insieme al numero dei ricoverati al Cardarelli. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Asrem che riporta 17 nuovi contagi su 334 tamponi processati. 2 i casi registrati rispettivamente a Busso, Campobasso, Sant’Elia a Pianisi, Sesto Campano ed Ururi. Un caso a Bojano, Frosolone, Isernia, Pozzilli, Scapoli Spinete e Venafro. Da segnalare un nuovo ricovero in Malattie infettive del Cardarelli. Si tratta di un paziente di San Martino in Pensilis, mentre i guariti sono 10. Gli attualmente positivi sono 164, i pazienti ricoverati in ospedale sono 7 di cui uno in Terapia intensiva. I guariti, dall’inizio della pandemia sono 13.385.