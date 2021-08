Protestano i residenti di via Genova, a Campobasso, dove l’area verde di quartiere versa nel degrado più assoluto. Rovi, vegetazione incolta, e poi sporcizia e rifiuti ovunque. Gli abitanti della zona hanno segnalato più volte la situazione alle amministrazioni che negli anni si sono succedute, compresa quella attuale, senza per altro ottenere risposte. Denunciano non solo il degrado ma anche la presenza di cinghiali, che scorrazzano a tutte le ore del giorno e della notte, con gravi rischi per l’incolumità di chi si trova a passare di lì. Una situazione che gli abitanti del quartiere definiscono intollerabile ed alla quale, dicono, va posto rimedio.