Il perdurare del periodo di siccità nella zona altomolisana preoccupa i Comuni di Belmonte del Sannio e Agnone. Infatti, dai primi cittadini dei due paesi sono arrivati moniti rispetto ad un uso consapevole della risorsa idrica.

“Si avvisa la cittadinanza che a causa delle scarse precipitazioni nevose delle passate stagioni invernali e delle incessanti condizioni di siccità in atto, potrebbe verificarsi una riduzione dell’approvvigionamento idrico; pertanto al fine di evitare interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile si raccomanda vivamente di razionalizzarne il più possibile il consumo limitandolo agli usi domestici. – scrive la Sindaca Anita Di Primio – Verranno, inoltre, intensificati i controlli per usi non consentiti con conseguente applicazione di sanzioni amministrative da parte della Polizia municipale.”