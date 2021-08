Share on Twitter

L’Estate Venafrana giunge anche nelle frazioni. Questa sera e mercoledì prossimo saranno rispettivamente Vallecupa e Ceppagna a ospitare le manifestazioni programmate dal Comune di Venafro.

Organotte, così la denominazione dello spettacolo musicale di domani, vedrà protagonista il giovane Moreno Di Nardo, vallecuparo doc e vice campione europeo di fisarmonica diatonica e organetto 2015.

Il 18 agosto, in Piazza Padre Pio, sarà il quintetto dei Musicisti Basso Lazio ad animare la serata di Ceppagna con la loro musica inconfondibile.

L’inizio degli spettacoli è previsto alle ore 21.00. Si ricorda che essi sono a numero limitato e per far parte del pubblico è necessaria la prenotazione (presso Palazzo Liberty lunedì e mercoledì dalle ore 11.00 alle 13.00) oltre all’esibizione di Green Pass o altra certificazione prevista dalle ultime disposizioni governative in relazione al Covid.

Aurelio Elcino, consigliere comunale con deleghe alle frazioni e agli eventi, evidenzia la caratterizzazione delle due serate e lo sforzo dell’amministrazione che in un periodo assai complesso è riuscita comunque a coinvolgere le frazioni nel calendario dell’Estate Venafrana. Elcino, inoltre, annuncia che si sta lavorando per migliorare il metodo di programmazione delle manifestazioni cittadine nei tempi e nei modi così da avere, già dal prossimo periodo natalizio, un calendario nutrito e promosso nei tempi giusti. Si rafforzerà il dialogo con le associazioni più attive della Città cercando anche di garantire in anticipo il più ampio sostegno possibile.