Il senso della vita e del tempo a nostra disposizione, il senso dei rapporti che stabiliamo con chi ci circonda e la capacità di guardare alla vita con ironia, sempre.

Questo il cuore del libro ‘Sette giorni’ di Charles Papa presentato ieri sera a con l’autore a Campomarino. Un viaggio nelle parole del noto dj molisano che nel suo primo romanzo edito da Big Box edizioni ha saputo attrarre il pubblico di Campomarino che poi si è fermato a degustare i vini della cantina Di Vito.

Nuovo appuntamento, il decimo di questa sesta edizione dell’Aut Aut Festival, questa sera, 11 agosto ore 21.30 a Portocannone con il giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e autore televisivo Luca Bottura.

L’autore presenterà il suo ultimo libro intitolato ‘Manifesto del partito impopolare’.

“L’Italia è l’unica nazione al mondo in cui la maggioranza berciante si dice fuori dal coro, chi se la prende con le minoranze – neri, omosessuali, iscritti al Pd – sostiene di essere discriminato, e gli evasori fiscali si lamentano con chi paga le tasse. Intanto, i progressisti continuano a inseguire il Centro, che si sposta sempre più a Destra. Ma non sarà che il consenso è sopravvalutato? Forse, per perdere con stile (o vincere per fortuna) basterebbe dire o fare qualcosa di impopolare. Ecco allora il Manifesto del Partito Impopolare, una brillante disamina della nostra classe dirigente, con pratiche schede sugli attuali partiti populisti e un programma di governo impopolare: la Costituzione, sviscerata punto per punto. Immaginando il discorso introduttivo del premier, il simbolo, il pantheon degli Impopolari e il loro inno. Bottura inocula un vaccino contro tutti i populismi, e sta dalla parte dei proletari, anche quelli che credono di essere borghesi”.

L’evento è gratuito e si terrà nel piazzale antistante le ex scuole elementari in via Gramsci.