Il bollettino dell’Asrem con gli aggiornamenti Covid. Su 317 tamponi refertati da registrare 4 positivi: 1 di Campobasso, 1 di Rotello, 1 di Santa Croce di Magliano e uno di Ururi. Tasso di positività al all’1,26%. Da registrare anche 5 guariti (una persona di Campodipietra e 4 di Campobasso). Purtroppo c’è anche un nuovo ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli, una persona di Santa Croce di Magliano. Salgono così a 6 le persone con Covid in cura nell’ospedale campobassano, di cui una in Terapia Intensiva. Non ci sono stati decessi nè dimissioni nelle ultime ore.Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 157.

Intanto il commissario Figliuolo ha scritto alle Regioni. Dal 16 agosto corsie preferenziali per i vaccini alla fascia dai 12 ai 18 anni