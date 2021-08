La stagione è ormai delineata, gironi e calendari sono operativi in Lega Pro, dove le ostilità inizieranno ufficialmente nel week end 28/29 agosto. 18 giorni al debutto ufficiale, manca solo una squadra nel girone B, indicata con una X in attesa del verdetto, atteso a momenti da parte del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dal Fano. Voci di corridoio danno pochissime speranze alla società marchigiana, la Pistoiese è di fatto in Lega Pro.

Il Campobasso prosegue gli allenamenti a Vinchiaturo presso lo stadio comunale Pietrangelo – Testa, in attesa del debutto ufficiale che ci sarà sabato 21 agosto con la gara del turno preliminare di Coppa Italia a Grosseto. Sarà il classico rodaggio in vista della prima di campionato al Partenio contro l’Avellino. I lupi biancoverdi sono stati ospiti in amichevole a Campobasso ed hanno già debuttato in Coppa Italia, un’ottima gara giocata contro la Ternana, neo promossa in serie B, vinta dagli umbri solo ai calci di rigore. 1 a 1 nei tempi regolamentari, al gol di D’Angelo per la squadra di mister Braglia, ha risposto Falletti per la Ternana, situazione di parità anche nei tempi supplementari. Insomma per il Campobasso l’esordio di campionato sarà davvero complicato, contro una squadra che appena due mesi fa è arrivata a due passi dalla serie B dopo aver perso la semifinale play off contro il Padova.

La squadra di Cudini scenderà in campo venerdì pomeriggio al De Santis di Montenero di Bisaccia contro la primavera del Pescara calcio. Squadre in campo alle 17.00, la gara è stata organizzata dalla ASD “Le Piccole Aquile Montenero”, previsto l’ingresso gratuito con offerta libera, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore adibito all’impianto sportivo.

Sul mercato, dopo l’arrivo di Nacci, il Campobasso ha ufficializzato la firma del terzo portiere, il giovanissimo Stefano Coco classe 2003 proveniente dalla Pro Sesto. Un ragazzo di prospettiva che occuperà la casella, almeno sulla carta, di terzo portiere alle spalle di Zamarion e Raccichini. La rosa conta ora 25 elementi, 3 portieri, 8 difensori, 7 centrocampisti e 7 attaccanti. Un numero assolutamente congruo ed ideale per disputare tutta la stagione. Detto questo, non è escluso che la società possa operare qualche altra operazione, la classica occasione che può presentarsi nei giorni finali di calcio mercato. Sul taccuino della dirigenza un terzino destro ed un attaccante, proprio in avanti la società ha effettuato un sondaggio per l’esterno offensivo Luca Matarese, reduce da una stagione vissuta ai box per un grave infortunio al ginocchio.