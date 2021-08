Che la nomina a Commissario ad acta per la sanità fosse, per l’interessato, una campo minato, questo era facile da prevedere. Tali e tanti sono i temi impellenti da affrontare che una salita a mani nude del Monte Bianco appare più semplice che non trovare soluzioni alle tante questioni aperta. Una tra questa, che ha tenuto banco da gennaio a maggio, sino a quando una pietra tombale è calata sui rapporti di lavoro in corso, riguarda gli operatori socio sanitari inquadrati a partita iva, oltre ottanta persone che hanno assicurato lavoro e sacrificio nella fase più acuta della pandemia. Sulla vicenda c’è stata una doppia presa di posizione del Consiglio regionale che ha in entrambe le occasioni raccomandato il mantenimento nei ruoli delle figure interessate. Questo almeno sino alla fine della fase emergenziale, fissata dal Governo a fine dicembre.

Tesi sposata anche da Toma che nella doppia circostanza votò le mozioni, assumendo però che sulla vicenda era necessario l’intervento determinante del Commissario ad acta. Ora che il commissario è lui, dal sindacato arriva una richiesta precisa.

Da parte del sindacato USB, che sin dall’inizio ha seguito la vicenda, arriva la richiesta di un incontro col presidente commissario.