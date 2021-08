L’associazione agnonese “SAMA – Salviamo Anime Mica Animali” ha organizzato ad Agnone, con il patrocinio del Comune, una giornata informativa dedicata alla lotta contro il randagismo e l’abbandono dei cani.

Saranno tante le testimonianze delle donne impegnate nel gruppo, tante le storie di cani portati in salvo dalla strada.

L’evento si svolgerà il 14 agosto prossimo, come riportato nella nota del Municipio: “Il 14 agosto, a partire dalle ore 9:30 presso Piazza G. Paolo II (civico 11), si terrà ad Agnone la giornata informativa ‘Amore a 4 zampe’ a cura dell’associazione ‘Salviamo Anime Mica Animali – SAMA’ e con il patrocinio del Comune di Agnone.

Da mesi, un gruppo di donne agnonesi continua a combattere contro il randagismo e l’abbandono, salvando gli amici a 4 zampe e trasferendoli dalla strada al proprio rifugio. Un impegno importante quello delle volontarie, impegno che viene ogni giorno onorato dalla passione con cui danno amore ai loro animali. La giornata ‘Amore a 4 Zampe’ è la giusta occasione per conoscere e sostenere l’immenso lavoro di cura che SAMA sta portando avanti e per ascoltare le tenere storie di tutti i cani che sono stati portati in salvo.“