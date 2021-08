Hanno lavorato senza sosta, per ore e ore, anche di notte, alcuni richiamati dalle ferie. Tra le fiamme, il fumo e il vento non si sono fermati se non quando hanno spento quegli incendi che stavano cancellando ettari ed ettari di pineta, boschi, macchia mediterranea, che stavano facendo scappare persone dalle proprie case, perchè quel Fuoco era troppo vicino. “E’ solo il nostro lavoro” dicono Antonio Garocchio e la sua squadra di Vigili del fuoco, partiti da Campobasso per Campomarino, nelle ore più critiche di due domeniche infernali. Ma è molto di più di un semplice lavoro, il loro.

“Siamo andati in supporto agli altri colleghi che erano già sul posto dal primo pomeriggio e siamo intervenuti per domare un pericoloso incendio che minacciava delle casette prefabbricate. Una è purtroppo andata distrutta – ha raccontato Antonio Garocchio, un vigile tra i più esperti in regione – ma altre tre siamo riusciti a salvarle perché eravamo in tanto. Il proprietario, commosso, ci ha ringraziati perché abbiamo evitato danni maggiori alla sua attività”.

Senza sosta, quei Vigili non hanno battuto quando hanno risposto alla chiamata di spostarsi su Larino, dove c’era una casa minacciata dalle fiamme, con persone dentro, una famiglia di 5 persone. Sono partiti a sirene spiegate. “c’erano persone, noi ci siamo staccati da Campomarino per intervenire in una situazione delicata – ha continuato Garocchio – in una zona rurale. Le fiamme vicine alla casa. Per fortuna i Carabinieri avevano già evacuato l’abitazione e siamo riusciti, con un lavoro mirato, a evitare che il fuoco distruggesse tutto. Abbiamo salvato la casa e i beni in essa contenuti”.

I Vigili del Fuoco non hanno guardato l’orologio e hanno lavorato tutta la notte, dando anche una mano agli operai Enel perché c’era una linea elettrica distrutta e famiglie senza elettricità. “Quando ci chiamano, anche se siamo in ferie e c’è un’emergenza, noi ci siamo sempre. Per la collettività. E’ il lavoro che abbiamo scelto” ha detto ancora Antonio Garocchio, caposquadra dei vigili del Fuoco di Campobasso.