Nella straordinaria cornice del Convitto Nazionale Mario, all’interno del giardino del prestigioso istituto, è stato presentato il volume “Molise da Vivere”, curato dall’eclettico Antonio D’Abrosio che in questa circostanza ha unito le proprie doti di storico e giornalista. Il risultato è un libro godibilissimo che propone sulle orme di Francesco Jovine una narrazione suggestiva del Molise accompagnata da una serie di itinerari proposti al viaggiatore e corredati da una serie di scatti che esaltano il territorio regionale. Il volume, in italiano e in inglese, rappresenta come è stato sottolineato un ponte ideale verso tutti i molisani sparsi nel mondo.

Nel corso della presentazione, alla quale ha partecipato anche il presidente della regione Toma, è stato l’assessore Vincenzo Cotugno a dare una notizia che potrebbe finalmente determinare una svolta per il territorio molisano: ammonta a un miliardo di euro la somma che la regione Molise ha destinato ai settori del Turismo e della Cultura, un impegno pluriennale notevole che per la prima volta getta le basi di una programmazione concreta.

Si riparte quindi dal territorio e da quelle che sono le sue espressioni più genuine e identitarie sperando che questa sia la volta buona. Nella scorsa legislatura regionale turismo e cultura erano relegati nei bassifondi della programmazione regionale, adesso ci sono strumenti e soldi per scavare in quella che a buon titolo può essere considerata la vera vena aurea del Molise.