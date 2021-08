“Il fuoco che si è alimentato e ha divorato piante ed ettari di terreno segue linee precise, ci sono inneschi che fanno pensare che il tutto non sia casuale ma che ci sia l’uomo dietro”. Le parole del vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso, Fabio Panella, sono pronunciate con cuore pesante di chi da anni lavora nelle emergenze. E’ molto più di un sospetto: c’è la mano dell’uomo dietro i devastanti incendi che in due settimane hanno cambiato il volto della costa molisana e hanno interessato anche aree interne. Fiamme e fumo, alimentanti dal vento, che hanno creato paura e provocato distruzione. Un danno di proporzioni enormi. “Le indagini sono in corso e si aspettano gli esiti” ha continuato Panella. Il territorio viene monitorato e per i piromani le conseguenze penali sono altissime se vengono presi.

Diverse persone hanno anche scelto di lasciare i luoghi di villeggiatura colpiti dagli incendi, un altro duro colpo. Sono giorni roventi da un punto di vista climatico e i rischi di incendi sono alti. Di qui l’appello dei vigili del Fuoco. “Faccio un appello da Vigile del Fuoco e da cittadini – ha detto ancora Panella – abbiate comportamenti responsabili, rispettate le leggi. Non buttate cicche è materiale bruciato nell’erba specie secca; evitate di girare con marmitte surriscaldate e soprattutto non accendete fuochi per “fornacelle” e grigliate laddove è vietato. Se avete anche solo un piccolo dubbio, evitate di fare quella cosa. Una leggerezza può sempre capitare. In questi frangenti è meglio evitare di sentirsi sicuri. Siate prudenti per voi stessi, per gli altri e per chi lavora a rischio e pericolo per domare incendi e salvare persone”.

I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e sono sempre allerta, h 24. In molti richiamati dalle ferie. Operano in sinergia con forze dell’ordine e istituzioni, come avviene nel CCS (Il coordinamento soccorsi) in Prefettura, presente in tutti i capoluoghi italiani in caso di emergenza.

“Da oggi – ha concluso il Vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Campobasso Fabio Panella – abbiamo rafforzato la struttura con mezzi e uomini, sperando che non accada nulla di grave”.