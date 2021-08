Si contano i danni e sono milionari ma sono in campo anche quelle attività di prevenzione per fronteggiare le temperature sempre più roventi e vigilare su eventuali azioni sconsiderate della mano dell’uomo, l’obiettivo è evitare che altri incendi siano causa di disastri. Al tavolo della riunione del centro di coordimento dei soccorsi in Prefettura hanno partecipato tutte le forze in campo, anche la Regione, i sindaci di Ururi, Campomarino e Larino, il presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti.

Il fuoco ha fatto paura ma il timore c’è sempre. Le fiamme hanno provocato danni inestimabili all’agricoltura, hanno annientato alberi fino a poche ore fa, distese di vegetazione, hanno danneggiato case.

Sicuramente a Campomarino la situazione più drammatica, in 7 giorni una parte di pineta e diverse aree verdi non esistono più.

Il sindaco Pierdonato Silvestri è al lavoro su questa drammatica emergenza. Contattato da TeleMolise preferisce per il momento non rilasciare dichiarazioni.

L’ultima domenica a Campomarino è stata di paura. Lasciare il lido un’impresa: alto il rischio delle persone in fuga dalle fiamme di restare intrappolate nel fuoco. Se il fuoco avesse interessato anche l’area nord del centro costiero, probabile il racconto di un’altra storia. Forse ancora più drammatica.

Dalla Prefettura fanno sapere che le attività di controllo, verifica, bonifica e pronto intervento vanno avanti e che l’attenzione si è fatta ancora più marcata su azioni di prevenzione, in questa fase climatica così estrema.

Così come non si chiudono gli occhi delle forze dell’ordine, si lavora senza sosta per capire nei vari punti in cui si sono sviluppati gli incendi in basso Molise se la matrice sia dolosa o colposa.

L’azione di qualche balordo è sempre più accreditata.