Tutto è pronto ad Agnone per l’elezione dei “Comitati di Quartiere”, ovvero gruppi di cittadini che diverranno referenti per problemi e soluzioni a favore dell’intera comunità agnonese, in base al loro quartiere di residenza.

A comunicarlo è stata una nota del Municipio che ha formalmente convocato un’assemblea pubblica: “Sabato 14 agosto, alle ore 12:00, è convocata presso il Teatro Italo Argentino un’Assemblea Pubblica con la cittadinanza per intraprendere insieme un percorso di dialogo e confronto che porterà alle elezioni per i ‘Comitati di Quartiere’.

Il progetto dei Comitati rappresenta un modello di organizzazione della partecipazione civica che ha trovato l’approvazione del Consiglio Comunale nelle due precedenti legislature. Gruppi di cittadini che si incontrano per parlare insieme di problemi e soluzioni.

Oggi più che mai è necessario dare una forma alla passione civica che anima la nostra Città, al dibattito e al confronto che caratterizzano il tessuto sociale di una comunità viva ed eterogenea.I Comitati di Quartiere, quali organi consultivi e spazi di aggregazione, possono essere un’opportunità di crescita e miglioramento del nostro vivere la città, una risposta concreta alla necessità di scambio e discussione. Certa che i tempi siano maturi per dare finalmente attuazione a un progetto di tale spessore che ha già trovato il favore del Consiglio Comunale, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare in modo propositivo.”