Comportamenti non appropriati tenuti all’interno del nuovo campo sportivo di Capracotta hanno portato il Sindaco Candido Paglione a rilasciare una dichiarazione di ferma condanna. Il primo cittadino ha parlato degli atti vandalici compiuti dai malfattori e ha comunicato di aver presentato regolare denuncia:

“Uno stupido atto vandalico: non trovo altre parole per definire il gesto compiuto ai danni del nuovo campo sportivo, i cui lavori non sono stati ancora completati. Qualcuno, senza scrupolo, che confidiamo venga individuato al più presto, ha rotto la rete di recinzione e ha distrutto una parte importante del sistema di irrigazione. Non c’è bisogno di aggiungere altro per capire quanto sia importante, soprattutto in questo periodo di prolungata siccità, poter disporre di un sistema automatizzato per l’irrigazione del campo di gioco in erba naturale e del conseguente sfalcio che deve essere effettuato con cadenza quasi quotidiana.

Siamo dispiaciuti per quanto accaduto, anche perché stiamo facendo sforzi enormi per poter restituire alla piena e duratura fruibilità di tutti il nostro campo sportivo e – a breve – anche gli altri impianti che fanno parte del complesso sportivo della Guardata (campi da tennis, campo polivalente e campo di pattinaggio). Sono atti vergognosi che infangano il buon nome del nostro paese e che non fanno altro che rallentare i lavori di completamento: non capiamo davvero a chi possa giovare. Naturalmente, abbiamo provveduto a presentare regolare denuncia e – come detto – confidiamo che i responsabili dell’accaduto vengano individuati e puniti.”