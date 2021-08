E’ arrivata l’ondata di calore più imponente dell’estate. Già oggi sono 4 le città italiane da “bollino rosso”, ossia con condizioni climatiche a rischio anche per le persone sane. Tra queste c’è anche Campobasso dove il picco della temperatura stimata è di 38 gradi. Insieme al capoluogo, con il bollino rosso sono segnalate dal bollettino giornaliero del ministero della Salute anche Bari, Rieti e Roma.

Gli esperti lo hanno chiamato Lucifero, proprio per le temperature elevatissime che di fatto hanno spostato nella fascia centrale della penisola il cima nord africano.

In Molise, la zona più calda è quella della piana di Larino, con temperature fino a 40 gradi nella città frentana. 37 gradi a Venafro, 36 a Isernia e nell’area matesina. Più sopportabile il caldo sulla costa, con temperature fino a 33 gradi.

Gli esperti hanno già preannunciato che la situazione peggiorerà nei prossimi giorni. Già domani le città rosse saranno 8: oltre a Campobasso sono segnalate a rischio anche Bari, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Giovedì saranno addirittura dieci, con l’aggiunta anche di Trieste e Bologna.

Nell’estate torrida molisana, nella settimana più calda, le raccomandazioni sono le solite: uscire solo se necessario evitando le ore più calde, quelle pomeridiane. Bere molto, areare gli ambienti della propria casa ed evitare cibi pesanti. I suggerimenti, come sempre, sono rivolti soprattutto alle fasce più deboli e agli anziani.