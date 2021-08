La strada è finalmente tracciata. Il Campobasso da ieri è a conoscenza del percorso da affrontare in campionato. Gironi e calendario sono finalmente arrivati, non solo, è stato definito anche il turno preliminare di Coppa Italia,. Primi minuti ufficiali per i lupi in programma sabato 21 agosto a Grosseto per la prima gara della manifestazione tricolore. Esordio contro gli avversari inseriti nel girone B, a seguire, una settimana dopo, la prima di campionato al Partenio contro l’Avellino. Come noto, le giornate in lega Pro saranno sempre suddivise con lo “spezzatino” che vediamo nel campionato di serie A. A tal proposito dopo ferragosto saranno resi noti anticipi e posticipi delle prime giornate di campionato. Dopo l’amichevole andata in scena a Selvapiana dieci giorni fa, chiusa sul 2 a 2 con reti di Candellori e Giunta per i rossoblu, i lupi molisani affronteranno nuovamente i lupi irpini questa volta con i tre punti in palio. Una sfida subito interessante e di prestigio per la squadra di Cudini, pronta a bagnare in terra campana il ritorno ufficiale sui campi di terza serie. Avvio davvero interessante anche per la prima al Selvapiana, domenica 5 settembre, avversario di turno il Taranto. Altra società che evoca ricordi nella tifoseria rossoblu, ricordiamo la sfida punto a punto nel campionato 99/2000, nel torneo di serie D quando i lupi vinsero il campionato proprio ai danni dei pugliesi. Sfida che si ripropose nella stagione seguente in C2, con il Taranto ripescato che andò a vincere il campionato in favore del Campobasso, dopo un’altra stagione vissuta in assoluto equilibrio. Un torneo che vedeva nelle rispettive squadre due alfieri assoluti quali Giorgio Corona e Christian Riganò che a qualche anno di distanza, dalla sfida in C2, si sfidarono prima in serie B e poi in serie A con le maglie del Messina, Corona, e Fiorentina, Riganò. Una sfida dal sapore particolare per la tifoseria campobassana, attesa senz’altro nella piazza al pari delle gare di cartello contro il Palermo, andata al Renzo barbera il 29 settembre, con il Bari, del molisano di Roccavivara Mirko Antenucci, al Selvapiana il 17 ottobre, e con il Foggia, il 21 di novembre. Ricordiamo che il giro di boa del campionato ci sarà il 19 dicembre, con la chiusura prevista il 24 aprile, previsti 5 turni infrasettimanali, 29 settembre, 20 ottobre, 22 dicembre, 16 febbraio e 16 marzo. Solo due le soste, per le festività natalizie il 26 dicembre ed il 2 gennaio.

Questo il programma in linea di massima per i lupi al lavoro per preparare nel migliore dei modi l’esordio. La società ha ufficializzato anche l’arrivo del centrocampista centrale Federico Nacci, notizia che abbiamo già dato da oltre una settimana. Linea mediana completa con l’ultimo arrivo che va a far compagnia a Ladu, Candellori, Bontà, Giunta, Tenkorang e il giovane Mancini. Nel pomeriggio ha messo nero su bianco anche il giovanissimo portiere Stefano Coco, classe 2003, proveniente dalla Pro Sesto. Coco va ad occupare la casella mancante del terzo portiere in organico alle spalle di Zamarion e Raccichini. Mercato quasi chiuso per il Campobasso, l’ultima pedine dovrebbe essere un terzino destro in età minutaggio. A seguire la società resterà vigile sul mercato in caso di occasioni interessanti, a tal proposito è stato effettuato un sondaggio per l’esterno offensivo classe 98 Luca Matarese, ex Casertana e di proprietà del Frosinone, reduce da una stagione di stop per un lungo infortunio.