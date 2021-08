E’ arrivata questa mattina al San Timoteo per un controllo ma con i tipici sintomi da Covid. Incinta alla 37esima settimana. Ma i medici si sono subito accorti che il feto era senza vita.

Durante il periodo di gravidanza, sembra non ci siano mai stati problemi, tranne che nei giorni scorsi quando la giovane, 24 anni, ha avuto la febbre. Si sarebbe rivolta al ginecologo di fiducia.

Quando è arrivata per controllo oggi al San Timoteo, il piccolo in grembo non aveva più vita e per di più la giovane è risultata positiva al Covid. A quel punto è stata trasferita al Cardarelli, le indurranno ora un parto per espellere il feto morto e capire le cause del decesso.