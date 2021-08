Share on Twitter

Grande partecipazione nei giorni scorsi all’iniziativa realizzata dal comune di Capracotta con Poste Italiane per la presentazione di un annullo filatelico speciale.

“Una cartolina inedita, con quattro foto del nostro bel paese e il francobollo dedicato al Giardino della Flora Appenninica, emesso qualche anno fa.

Un bel segnale di incoraggiamento per una ripartenza all’insegna della prudenza e del rispetto delle regole. – ha spiegato il Sindaco Candido Paglione – Un ringraziamento particolare a Poste Italiane del Molise ed al suo referente per la filatelia, Rosario Romano, per l’attenzione riservataci.”

L’iniziativa filatelica rientra nell’ambito delle attività di promozione dei piccoli Comuni con meno di 5mila abitanti che Poste Italiane svolge con costante capillarità.