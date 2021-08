E’ riniziata la conta dei danni, come una settimana fa. Il fuoco ha fatto paura, ancora alberi andati in fiamme, bruciati canneti e vegetazione. Il fuoco a Campomarino lido è arrivato fino alle case. Una domenica di paura, lo scoppio di diverse bombole di gas ha creato il panico, 500 persone evacuate e per le forze di soccorso non c’è pausa.

Il costone che collega la zona del Lido con il paese non esiste quasi più. Le immagini del giorno dopo sono spettrali.

Un dispiegamento notevole di forze dell’ordine. Due canadair in azione bloccati solo dal buio. Le fiamme hanno distrutto ancora una volta altri ettari di Bosco Fantine. Danni a case, auto e più di un malore tra la gente.

Il sindaco Pierdonato Silvestri sul fronte dell’emergenza dal primo momento, al lavoro con la Protezione Civile. Anche da Termoli diverse associazioni di volontariato, coordinate dal Centro Operativo Comunale, hanno raggiunto Campomarino. A causa dei grossi roghi, tantissime persone in auto sono arrivati a Termoli per trovare riparo. I treni sono rimasti fermi in stazione per ore. In azione per garantire sostegno, anche il sindaco Francesco Roberti.

Fuoco anche a Ururi, Montecilfone, Larino e San Martino.

Una giornata infernale. Lasciare Campomarino è stato difficile, tanti in fuga, grande la paura di restare intrappolati nel fuoco.

Ancora una volta all’origine dell’incendio pare ci sia la mano dell’uomo, l’azione dolosa.

L’allarme sembra rientrato ma restano amarezza e paura, oltre che la necessità di tenere sempre alta la guardia.