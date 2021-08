Girone C confermato per il Campobasso, questa mattina il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha definito, finalmente aggiungiamo noi, la composizione dei 3 gironi del Campionato di Serie C 2021/2022. Ricordiamo che, sempre oggi, alle 19.00, saranno svelati anche i Calendari del prossimo Campionato. Dunque nessuna sorpresa per i lupi che sono stati inseriti ufficialmente nel raggruppamento del “sud” in compagnia di squadra siciliane, campane, pugliesi, lucane e come atteso delle laziali. Nel girone meridionale non c’è la Viterbese, presente lo scorso anno e ora nel girone B, l’Olbia passa dal girone A a quello centrale. Confermate le proiezioni che abbiamo dato nei giorni scorsi, le società abruzzesi Pescara e Teramo sono state inserite nel girone B, dove figura una X. Al momento, infatti, si conosce il nome di 59 squadre partecipanti su 60. Posto da assegnare ad una tra Fano e Pistoiese, con il Fano che ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni dopo l’esclusione del Consiglio Federale dalla graduatoria dei ripescaggi. Il Fano era in vantaggio rispetto alla Pistoiese, difficile un cambio della decisione con la società di Pistoia che attende solo il verdetto del Collegio di Garanzia per festeggiare e programmare la stagione in Lega Pro. Ricordiamo, infine, che sabato la Figc ha ripescato in serie C: Fidelis Andria, Latina, Lucchese e Siena che figurano regolarmente negli organici da poco diramati.

Tornando al girone del Campobasso, nel dettaglio 3 siciliane Acr Messina, Catania e Palermo, 2 società calabresi Vibonese e Catanzaro, 2 lucane Picerno e Potenza, 6 pugliesi Bari, Fidelis Andria, Foggia, Francavilla, Monopoli e Taranto, 4 società campane Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris, infine le 2 laziali il neo promosso Monterosi ed il Latina rientrato dalla porta di servizio in Lega Pro. Un girone dalle grandi firme, oltre la cassa di risonanza calcistica che hanno tante piazze del raggruppamento C, sono presenti 5 capoluoghi di regione (Campobasso, Bari, Palermo, Potenza e Catanzaro) e 8 capoluoghi di provincia (Messina, Catania, Vibo Valentia, Andria, Foggia, Taranto, Avellino e Latina). Realtà e città importanti, con una storia calcistica alle spalle e con un bacino rilevante a livello territoriale. Un girone bello da vivere sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal profilo ambientale. Con la riapertura del 50% di presenza negli stadi, siamo certi che quasi tutte le gare si giocheranno con grandi presenze allo stadio, con la speranza, magari a stagione in corso, di rivedere gli impianti con una capienza maggiore. Ricordiamo, infine, che il campionato partirà domenica 29 agosto, con possibili anticipi a sabato 28. Calendario questa sera alle 19.00 seguiranno aggiornamenti.