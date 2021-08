Nel mezzo di una giornata caldissima con temperature che sfiorano i 40 gradi, sulla spiaggia di Campomarino in un attimo una folata fortissima di vento ha fatto volare diversi ombrelloni finiti in acqua.

Anche in questa domenica rovente il vento sta creando non pochi problemi.

A Montecilfone le fiamme si sono sviluppate lungo il cantiere del metanodotto in via di realizzazione. In azione un canadair. È emerso subito il timore che il fuoco potesse raggiungere bosco Corundoli, un vero polmone verde.