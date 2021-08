Sono ancora da accertare le cause dell’incendio che ha completamente distrutto il rimorchio di un mezzo pesante. L’episodio alla periferia di Bojano. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori. E sempre i vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina, poco dopo le 10, in un incidente stradale che si è verificato in territorio di Campochiaro e che ha coinvolto un furgone ed un tir, che si è ribaltato. Ferite lievi per gli occupanti dei due mezzi. Sul posto i sanitari del 118, il personale Anas e i carabinieri di Bojano che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.