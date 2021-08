Isernia. Grave incidente stradale sulla statale Isernia-Campobasso, tra i bivi di Pesche e Carpinone. Per cause in corso di accertamento, una moto, che veniva da Isernia, condotta da un centauro di soli 32 anni, S.I. di Castelpetroso, si è scontrata frontalmente con un’auto proveniente dal senso opposto. L’urto è stato fatale per il giovane motociclista che è deceduto in ambulanza mentre il 118 lo stava portando in ospedale. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale. Disagi e rallentamenti per il traffico.