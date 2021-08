Comune di Trivento, previste le limitazioni agli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Con decorrenza dal 4 agosto e fino al 12 settembre compreso, i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ecc.) anche con vendita da asporto, dovranno osservare i seguenti orari di chiusura: nei giorni dalla domenica al giovedì fino alle ore 01:00; nei giorni di venerdì e sabato fino alle ore 02:00; nel giorno del 15 agosto fino alle ore 02:00. I pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ecc.) anche con vendita da asporto, dovranno provvedere: a dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata al fine di evitare l’abbandono di rifiuti e il deposito incontrollato degli stessi sul suolo pubblico; a mantenere puliti e liberi da ogni rifiuto proveniente dalla vendita gli spazi pubblici adiacenti; a promuovere la raccolta differenziata e il contrasto all’abbandono abusivo nel rispetto dell’ambiente attraverso attività informativa e di sensibilizzazione a garanzia della pubblica e privata incolumità; a promuovere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza a garanzia della salute pubblica. Inoltre, si dovrà provvedere all’interruzione della trasmissione di musica, dal vivo o riprodotta, sia in ambienti interni sia esterni, alle ore 01:00 di notte e comunque nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni di legge previsti per i limiti del rumore e di impatto acustico, in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Infine, sempre per il periodo indicato, è fatto divieto assoluto di vendita di alcolici e superalcolici (birra, vino, whisky, vodka, ecc. ecc.) da parte di qualsiasi attività commerciale (compresi esercizi di vicinato, supermercati, panifici, ecc.) nei giorni dalla domenica al giovedì dopo le ore 01:00; nei giorni di venerdì e sabato dopo le ore 02:00; nel giorno del 15 agosto dopo le ore 02:00.