La pandemia da Covid continua a colpire i Comuni altomolisani. Dopo un periodo di annullamento dei contagi, nuovi casi di positività cominciano ad essere registrati in vari centri.

Dopo Belmonte del Sannio e Agnone, anche a Capracotta arrivano le prime preoccupazioni in merito al ritorno della diffusione del virus. Infatti, nelle scorse ore, il Sindaco Candido Paglione ha comunicato la positività al tampone rapido di un cittadino che al momento si trova sul suolo comunale: “Mi è giunta notizia di una persona, che in queste ore si trova a Capracotta, risultata positiva ad un tampone rapido. In attesa che il tampone molecolare – che sarà eseguito nelle prossime ore – confermi o smentisca la positività, volevo rassicurare tutta la popolazione che la situazione è assolutamente sotto controllo. Nello stesso tempo rinnovo l’invito alla massima prudenza. Godiamoci l’estate, ma facciamolo nel pieno rispetto delle regole che ormai tutti conosciamo.”

Attenzione massima, quindi, per un’estate quanto più serena possibile.