Il Campodipietra rinforza il pacchetto arretrato con la firma di Pierluigi Scudieri. Il neo direttore sportivo rossoblù Giuseppe Vasile e il presidente Nicola Iacovelli hanno convinto il giocatore che nell’ultima stagione ha conquistato la serie D con la maglia dell’Aurora Alto Casertano, regalando a mister Cordone una pedina di grande valore. Subito dopo la firma, queste le prime parole da rossoblù di Scudieri.

Comincia per te una nuova avventura a Campodipietra. Cosa ti ha spinto a sposare il progetto rossoblù? “Mi ha spinto il progetto serio che si sta espandendo nell’hinterland campobassano con la realtà Campodipietra che sta diventando sempre più solida soprattutto con l’inaugurazione del nuovo centro sportivo. E poi ho scelto Campodipietra per una esigenza personale e logistica”.

Sei reduce dalla vittoria dei playoff di Eccellenza con l’Aurora Alto Casertano, quale l’obiettivo con il Campodipietra? “L’obiettivo è quello di migliorarsi sempre più e soprattutto migliorarsi partita dopo partita dando sempre il massimo. Dove arriveremo non lo so ma spero e credo che ci potremo togliere tante soddisfazioni”.

Conosci quasi tutti i tuoi nuovi compagni di squadra, l’inserimento nel gruppo di mister Cordone sarà semplice. “Il fatto di conoscere quasi tutti i componenti della rosa mi agevolerà l’inserimento ma poi toccherà a me dare tutto me stesso per la causa e soprattutto mettermi a disposizione del mister”.

Dal punto di vista personale quanto potrai dare alla squadra? “Spero di dare tanto perché ancora sono nel pieno delle forze. Mi piacerebbe divertirmi ancora poi se ci saranno vittorie importanti sarà ancora più bello” .

Nel complesso che campionato di Eccellenza ti aspetti? “Un campionato ostico con molte squadre che avranno voglia di rivalsa e diverse compagini che lotteranno per obiettivi importanti. L’auspicio è che questa pandemia passi in fretta così da poter tornare alla totale normalità”.