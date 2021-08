E’ sostanzialmente stabile l’indice rt in Italia anche se l’incidenza settimanale dei nuovi casi è in aumento, seppure in maniere più lenta rispetto al passato. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità riferito al periodo compreso dal 27 luglio al primo agosto che segnale anche un lieve aumento del tasso di occupazione dei posti letti in area medica ed in terapia intensiva. Stabile anche l’indice rt del Molise, che dallo 0,32 della scorsa settimana è sceso a 0,31. Sale pero il rischio che da basso ora è considerato moderato. Una situazione che dunque al momento sembra essere sotto controllo, grazia anche alla campagna vaccinale che prosegue senza intoppi. L’obiettivo è arrivare a settembre con una percentuale quanto più alta di over 12 vaccinati.