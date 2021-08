Share on Twitter

Nel bollettino di oggi, venerdì 6 agosto, in Molise 9 nuovi casi su 311 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 2,9 per cento. I comuni interessati dai nuovi contagi sono San Martino in Pensilis, con 3 casi, Guglionesi, con 2 casi, e infine un solo caso a Bonefro, Sessano, Termoli e Ururi. Nelle ultime 24 ore nessun nuovo ricovero (restano dunque 3 i pazienti al Cardarelli) e nessun guarito.