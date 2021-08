La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha ricevuto oggi nel suo ufficio di via Arenula Livio Cancelliere – avvocato molisano con funzioni di magistrato onorario nel Tribunale penale di Parma – che ha compiuto in 12 tappe una marcia di 250 chilometri, lungo il “cammino di San Francesco” da Assisi fino a Roma, con l’intento di focalizzare l’attenzione sul settore della magistratura onoraria. Cancelliere, originario di Isernia, era partito la scorsa settimana dalla citta’ di San Francesco per arrivare oggi a Roma. Chiede per la sua categoria il riconoscimento di una giusta retribuzione così come stabilito da una sentenza.