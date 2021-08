“Chiediamo al Governo di nominare Commissario nel Molise Gino Strada fondatore di Emergency, persona che sicuramente ha a cuore la difesa della Sanità pubblica e di qualità”. E’ questa la richiesta che il Forum per la difesa della sanità pubblica di qualità in Molise fa alle istituzioni nazionali all’indomani delle dimissioni del commissario ad acta per la sanità molisana Flori Degrassi. “Le sue dimissioni e le scarne dichiarazioni che le accompagnano – afferma il presidente del Forum Italo Testa – ci confermano che sia la politica regionale che quella nazionale non hanno alcun interesse a vedere riorganizzata la disastrata sanità pubblica molisana e fanno capire a chi vuole capire quali sono state le vere cause delle sue dimissioni: la Regione Molise e il Governo nazionale”.

Il Forum poi conclude: “La Regione Molise vuole a tutti i costi che l’incarico di commissario vada al Presidente della Regione per continuare la politica iperliberista a favore della Sanità privata accreditata, insistendo, a tale scopo, ad indebolire quella pubblica. Ha perciò boicottato, tramite l’apparato dell’assessorato alla sanità e dei suoi funzionari l’azione della Degrassi, come del resto già fatto col suo predecessore, che ci riceveva nel suo ufficio abbassando il tono della voce, facendoci con ciò capire che era controllato con microspie”.