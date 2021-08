E’ arrivata dalla Toscana la prima richiesta di adottare un nuovo albero nella pineta di Campomarino, devastata dagli incendi di domenica scorsao. Una donna ha contattato Ambiente Basso Molise e chiesto la piantumazione di un nuovo arbusto a suo nome. L’ultima iniziativa, gratuita, dell’associazione di mettere a dimora mille nuove piante autoctone da dedicare a chi ne fa richiesta, piace non solo in ambito locale ma anche fuori il Molise. Le nuove piantumazioni prenderanno in via a fine agosto e sono gia’ diverse le richieste giunte all’attenzione del Presidente Luigi Lucchese. “Chi vorra’ festeggiare una nuova nascita con la piantumazione di un albero potra’ farlo – ha spiegato Lucchese – o un compleanno. L’unica incombenza sara’ quello di venire nel bosco per mettere a dimora l’albero. Poi saremo noi a prendercene cura. Gli incendi hanno distrutto almeno 500 arbusti, noi ne vogliamo piantare almeno mille”.