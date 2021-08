Si terrà dal 10 al 19 agosto 2021 la quinta edizione di “Rocciamorgia. Il Molise di Mezzo tra arti e cultura”, manifestazione che si svolge nei comuni di Campobasso, Pietracupa, Sant’Angelo Limosano, San Biase e Trivento ideata e diretta dall’arch. Antonio Seibusi, promossa dall’associazione di promozione sociale e culturale “Il Molise di Mezzo”. Lunedì 9 agosto si terrà la conferenza stampa di presentazione, alle ore 11.00 presso l’Assessorato alla Cultura, Palazzo ex GIL di Campobasso. Prenderanno parte il Presidente Regione Molise Donato Toma, l’Assessore Cultura Regione Molise Vincenzo Cotugno, il Sindaco Campobasso Roberto Gravina, l’Assessore alla Cultura e alle attività Produttive Campobasso Paola Felice, il Sindaco Trivento Pasquale Corallo, il Sindaco Sant’Angelo Limosano William Ciarallo, il Sindaco Pietracupa Camillo Santilli, il Sindaco San Biase Isabella Di Florio. Con Antonio Seibusi Direttore Artistico, Fridanna Maricchiolo Docente Roma Tre e componente comitato scientifico, Antonio Mancinella giornalista e componente comitato scientifico. Invitati: Federico Pommier (MoliseCinema), Giovanni Germano (cammina, Molise!), Stefano Sabelli (Teatro del Loto), Brunella Santoli (ULI- Ti racconto un libro). Nei 9 giorni del Festival tantissimi saranno gli appuntamenti in programma – fanno sapere gli organizzatori – quest’anno la manifestazione si svolgerà anche nel capoluogo di Regione, Campobasso, con una rassegna cinematografica di 3 giorni dedicata all’attore Elio Germano. Si attraverseranno i territori dei comuni, contrassegnati dalle cosiddette morge con piccole escursioni, ed eventi artistici e culturali nelle piazze e strade dei centri storici. La manifestazione intende dunque mostrare e rafforzare l’identità locale portando alla luce la sua cultura, attraverso il linguaggio artistico, culturale e politico, raccolto anche da voci esterne ad essa, ma capaci di ancorarsi alle voci locali, in un’unica voce che è quella delle comunità e dei territori che vivono i luoghi di mezzo. L’intento è quello di dar consapevolezza di questi luoghi a chi li abita, e farli conoscere, attraverso il richiamo delle arti e della cultura e valorizzare le risorse interne che stimolino le energie migliori del territorio attraverso momenti di riflessione, di cultura e performance artistiche. Il festival, che rientra nel programma regionale “Turismo è Cultura”, quest’anno avrà come tema conduttore: “Azioni”, tema che segna una nuova fase di attività virtuose e dinamiche orientate alla riapertura e rilancio della vita culturale ed economica della regione e del Paese. L’idea e di mettere in campo, mostrare e sostenere azioni che mettano insieme le persone, come tasselli di un mosaico di relazioni sociali dirette al cambiamento e al miglioramento della vita collettiva; ricreare un clima di solidarietà e unione tra cittadini dei piccoli agglomerati, insieme al capoluogo in una società più vasta, che garantisca il benessere e la coesione sociale. Come nelle altre edizioni, il Tema sarà affrontato con diversi linguaggi: il linguaggio dell’approfondimento giornalistico, scientifico, storico e sociale e con i diversi linguaggi delle arti, musica, letteratura, cinema, poesia, teatro, danza, racconti, street-art, fotografia, ma anche e laboratori esperienziali in collaborazione con i soggetti di partenariato. Saranno previste passeggiate paesaggistiche ed ambientali, anche attraverso i paesi, con l’intento oltre che di conoscere i luoghi e la loro storia e godere dei paesaggi naturali, di promuovere stili di vita sani attraverso il movimento e un maggiore contatto con la natura, con la collaborazione dell’Associazione La Terra (cammina, Molise!) che da 26 anni organizza cammini nei territori molisani per far conoscere questi luoghi anche fuori dal Molise.

Programma

La Manifestazione si aprirà con una prima “azione” il 10 agosto a San Biase ‘Sotto le stelle del cielo sannita’ in collaborazione con l’associazione “Il Cavaliere di San Biase APS” e l’associazione La Terra del cammina, Molise!. Dall’11 al 13 agosto si terrà l’evento speciale dedicato ad Elio Germano “Il linguaggio cinematografico ci parla del mondo attorno a noi. Film con Elio Germano e riflessioni sociali”. Il progetto culturale prevede la proiezione di tre film interpretati dall’attore di origini molisane e saranno precedute da un’introduzione al film, attraverso incontri con esperti del tema di volta in volta affrontato, quali docenti universitari, professionisti, scrittori, giornalisti, tra cui Antonio Pascale, coordinati dalla Prof.ssa Fridanna Maricchiolo. La rassegna cinematografica si svolgerà a Campobasso presso il Parco Eduardo De Filippo nel quartiere San Giovanni, patrocinata e sostenuta dal Comune di Campobasso, dalla Regione Molise e dall’Università di Roma Tre, in collaborazione con MoliseCinema, Associazione La Terra-cammina, Molise! e TeatriMolisani-Teatro del Loto. La serata conclusiva, il 13 agosto, vedrà la presenza di Elio Germano che dialogherà con lo scrittore Paolo Di Paolo e con il pubblico. Sarà presente il direttore artistico di MoliseCinema Federico Pommier. Il programma della manifestazione proseguirà il 14 agosto a Trivento con un evento sui temi della Resistenza per poi proseguire il 16 agosto a Pietracupa (CB), con eventi in collaborazione con l’associazione culturale ‘Il Borgo Inaspettato’. Il 17 agosto si tornerà come negli scorsi due anni a Sant’Angelo Limosano in collaborazione con la Proloco Sant’Angelo Limosano e cammina, Molise!. Il 18 Agosto la manifestazione si sposterà a Trivento con una performance artistica di Baldo Diodato e a seguire un omaggio a Dante Alighieri per i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta con artisti e musicisti coordinati e diretti dall’attore triventino Gianni De Lellis. Il 19 Agosto la manifestazione si concluderà a Pietracupa con appuntamenti letterari, teatro-musica e il con il concerto di Peppe Voltarelli. Tutti gli eventi verranno realizzati in piena sicurezza, rispettando il protocollo in conformità con le misure legate all’emergenza Covid-19, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Molise. Per poter partecipare è obbligatorio avere il Green Pass o tampone negativo, fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esenti con certificazione medica. La prenotazione per l’evento speciale dedicato ad Elio Germano sarà possibile a partire dal 9 agosto alle ore 12:00 sulla piattaforma dedicata nelle modalità che verranno comunicate sulla pagina facebook ufficiale ‘Il Molise di Mezzo’. Per tutti gli altri eventi è possibile prenotare scrivendo a molisedimezzo@gmail.com e specificare l’evento a cui si intende partecipare. E’ possibile scaricare la locandina con il programma completo cliccando su questo link: shorturl.at/fmBLU