Un vero e proprio giallo a Isernia per il ricovero al Veneziale di un 50enne di Ciorlano portato in ospedale dai suoi parenti in gravi condizioni. Lo avevano trovato a terra con una grave ferita alla testa in un terreno tra Capriati e Ciorlano. All’inizio si era pensato ad un incidente nei campi, poi la Tac del Veneziale ha fatto venire fuori la verità. L’uomo aveva un proiettile conficcato nel cranio. Immediato il trasferimento al Neuromed per l’intervento di neurochirurgia. Attualmente è ricoverato a Pozzilli in prognosi riservata. Il magistrato di turno ha affidato le indagini ai carabinieri di Capriati e il giallo è stato risolto dai militari guidati dal maresciallo Germani in poche ore. L’imprenditore Vincenzo Pistacchio, proprietario della struttura ricettiva Antico Forno, ubicata nel territorio di Ciorlano, al confine con il comune di Capriati a Volturno era stato trovato dai propri familiari in una pozza di sangue, con una profonda ferita al cranio. Caricato in un’auto e portato al Veneziale di Isernia. Qui, i familiari riferivano,xche il 50enne era caduto dal trattore. Ben presto i medici scoprivano, invece, che nella testa dell’uomo c’era il proiettile di una pistola. La verità è che l’uomo si era ferito con una pistola con la quale stava sparando per addestramento. Si tratta di un calibro 7e65 con matricola abrasa, quindi un’arma clandestina. Da qui, l’esigenza dei familiari di coprire l’accaduto. Infatti, Pistacchio non poteva detenere alcuna arma perché oggetto, negli anni passati, di un provvedimento della Prefettura di Caserta di revoca di porto e detenzione di armi; provvedimento scaturita da una denuncia per minacce. Ora Pistacchio si trova ricoverato presso il Neuromed.