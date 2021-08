Due nuovi casi di positività al tampone rapido antigenico hanno messo in allerta la comunità agnonese. Per tali motivi, si è deciso di spostare l’evento di presentazione del libro di Don Alberto Conti “Come in cielo, così in terra” dalla frazione di Villacanale al più ampio palco presente presso Scalinata Buonarroti. All’evento prenderà parte anche Don Luigi Ciotti.

Di seguito, la nota del Municipio: “La Caritas Diocesana di Trivento, l’Associazione Culturale ‘Nuova Villacanale’ e il Comune di Agnone rendono noto che l’evento di presentazione del libro ‘Come in cielo, così in terra’ a cura di Don Alberto Conti e con la presenza di Don Luigi Ciotti, previsto inizialmente presso la frazione di Villacanale, sarà tenuto presso Salita Buonarroti, ai piedi del campanile della Chiesa di Sant’Antonio, nella giornata del 5 agosto 2021 alle ore 18:00.

L’evento è stato spostato per garantire un maggior rispetto delle norme anti-Covid, in previsione di un’ampia affluenza di partecipanti.”