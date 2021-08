Mercato in via di chiusura per il Campobasso dopo l’accelerata forte degli ultimi due giorni. Il difensore Magri e gli attaccanti Parigi ed Emmausso portano il numero della rosa a 23 unità. Quindici i confermati della passata stagione più otto nuovi arrivi, oltre i già citati sono arrivati Zamarion, Liguori, Di Francesco, Pace e Giunta. La rosa è praticamente definita, come anticipato, la volontà era quella di consegnare a mister Cudini l’organico al completo ad inizio agosto, così è stato. Potrebbe arrivare un terzo portiere, con l’ultimo ingaggio di mercato che dovrebbe essere il centrocampista Federico Nacci. Classe 98, mezz’ala di centrocampo, reduce dal campionato vissuto con la maglia del Portici nel girone H di serie D, dopo diversi anni passati in Lega Pro con le maglie di Bisceglie, Lecco e Paganese. Nacci potrebbe completare il reparto di centrocampo che per ora conta cinque elementi, Ladu, Candellori, Bontà, Tenkorang e Giunta, nel gioco delle coppie previsto dal 4-3-3 di Cudini, manca un solo elemento per chiudere il cerchio.

Campobasso fatto al 95%, sarà questa la rosa che affronterà lo storico ritorno nel campionato di C unica. Curiosità in particolare sul nuovissimo reparto offensivo, che ha visto la conferma, a livello senior, del solo Rossetti, giocatore sicuramente decisivo con le sue reti pesanti nello scorso campionato ma spesso relegato in panchina da Mirko Cudini rispetto ai titolarissimi Esposito e Cogliati. Un reparto nuovo che vedrà Parigi e Rossetti occupare il ruolo di prima punta, sulle corsie esterne i nuovi arrivati Liguori, Di Francesco ed Emmausso, oltre i giovanissimi Vitali e De Biase. Vasta scelta per il tecnico marchigiano che ha selezionato, insieme al Ds De Angelis, i profili giusti per il suo tridente. Tre attaccanti bravi tecnicamente, abituati al sacrificio e forti nell’uno contro uno. Mercato che oltre le pedine di cui abbiamo già parlato, dovrebbe essere chiuso, salvo qualche occasione last minute.