Si sono chiusi i termini per presentare domanda d’iscrizione ai campionati regionali di Eccellenza e Promozione. Come anticipato martedì sono due le defezioni nel massimo torneo regionale. L’Ala Fidelis, società del comune abruzzese di Alfedena, ha deciso di ripartire dal campionato di Prima Categoria molisano dopo una sola stagione, se così possiamo chiamarla (ricordiamo le sole sei giornate giocate lo scorso anno), vissuta in Eccellenza. Out anche il Baranello che ha deciso di iscriversi al campionato di categoria inferiore. Sarà dunque Promozione, per la società allenata da mister Emanuele Di Chiro, dopo tre stagioni consecutive in Eccellenza. Problemi nel reperire giocatori alla base della scelta maturata dopo ore di riunione.

Risolte le problematiche a Bojano e Guglionesi, la società biancorossa grazie all’intervento del sindaco Ruscetta ha scongiurato la non iscrizione. Dopo le dimissioni del presidente Mario Russo è stato ratificato un nuovo direttivo che si è preso carico della iscrizione e dei relativi adempimenti. La Presidenza , è stata affidata ad un commissario ad interim rappresentato dal Sindaco di Bojano, Carmine Ruscetta, che è intervenuto in prima persona per risolvere una situazione divenuta alquanto difficile. Problematiche risolte anche a Guglionesi, il calcio neroverde proseguirà anche nella stagione 2021/2022. Per il resto tutte le squadre hanno confermato la partecipazione compreso il Campobasso 1919. Unico dubbio legato alla San Leucio Volturnia, la Figc è in attesa della ratifica del bonifico effettuato dalla società della provincia di Isernia. Il team del Volturnia ha presentato la domanda last minute e al momento la Figc sta aspettando un passaggio che dovrebbe essere formale. In attesa della definizione di questa pratica, sono pronte al ripescaggio Cliternina e Altilia Samnium (ex Alife), uniche due società di Promozione ad aver presentato domanda per il salto di categoria d’ufficio. Domani mattina il presidente della Figc Molise Piero Di Cristinzi, presiederà il Consiglio Federale per definire i ripescaggi e completare gli organici dei due campionati. Ricordiamo che quest’oggi scadono le domande d’iscrizione al campionato di Prima Categoria.