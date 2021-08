Prosegue il decremento della popolazione di Campobasso. Nel 2020 i residenti erano 48.337, ad inizio gennaio 2021 il numero e’ sceso a 47.849. Dunque quasi 500 in meno in pochi mesi. Si apprende dal Documento unico di programmazione (Dup) 2022-2024 dell’Amministrazione comunale. Tra le cause, si legge, “la pandemia da Covid e le conseguenti politiche di confinamento” che “hanno influito pesantemente sugli andamenti demografici”. Anche il processo di denatalita’ e’ continuato. Se nel 2019 per ogni 1.000 residenti si erano registrate 5,99 nascite (Italia 7,02), nel 2020 questo dato e’ sceso al valore di 5,81 (Italia 6,78). Preoccupanti anche i dati 2020 relativi a natalita’ e mortalita’ con il numero dei morti (554) che doppia quello dei nati (271). Al 1/o gennaio 2021 i residenti stranieri erano 1.766, di cui 865 maschi (49,0%) e 901 femmine (51%). Fra gli stranieri residenti, i Paesi piu’ rappresentati sono: Romania (33,6%), Nigeria (7,6), Ucraina (7,3%) e Marocco (4,9%).