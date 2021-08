Carabinieri e Scuola insieme per un’alleanza educativa all’insegna della tutela della natura e della sostenibilità ambientale. Nella Riserva Naturale Statale di “Montedimezzo”, a Vastogirardi (Isernia), sede del locale Reparto Carabinieri Biodiversità, l’Arma dei Carabinieri ha conferito il titolo di Sentinelle della biodiversità a centocinquanta studenti delle scuole del Molise e di altre regioni d’Italia. L’evento si inserisce nell’ambito delle attività dell’Accordo tra Ministero dell’Istruzione e Arma per il Piano Scuola Estate per restituire ai più giovani nuovi spazi di socialità, ripensando la scuola nei luoghi e nei tempi.

La mission alle studentesse e agli studenti è stata affidata dal Comandante Generale dei Carabinieri Teo Luzi, alla presenza, tramite videocollegamento, del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

Significativa la scelta del sito collocato in una delle regioni più verdi d’Italia, il Molise, e in una delle Riserve tra le prime a essere riconosciute dall’Unesco. La Ri-Generazione ambientale e la cura della casa comune non solo rientrano tra gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma costituiscono anche le priorità inserite nel documento conclusivo del G20 Istruzione di Catania. (Carabinieri)