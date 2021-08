All’alba di oggi, in un’atmosfera magica, la statua di San Basso è stata riportata di nuovo al porto di Termoli con un pick up, per la messa dell’aurora. Nel piazzale del mercato ittico il vescovo della diocesi di Termoli – Larino Gianfranco De Luca ha celebrato la messa davanti a un centinaio di fedeli distanziati e con mascherina. Un momento dedicato prima di tutto ai pescatori che ogni giorno affrontano il mare. Presenti anche il sindaco Francesco Roberti e diversi assessori e consiglieri.

La festa di San Basso, in questo momento delicato, è sicuramente condizionata dalle restrizioni anti Covid e dalla circolare nazionale sugli eventi, in merito alla sicurezza pubblica. Provvedimenti che interessano tutto il territorio nazionale e che non dipendono dalle amministrazioni locali.