L’aggiornamento dei dati Covid, parla di 5 nuovi contagi su 341 tamponi processati, con il tasso di positività che si attesta all’1,4%. L’ultimo bollettino Asrem segnala un nuovo ricovero al Cardarelli, in Malattie infettive e 9 guariti. Gli attualmente positivi sono 129 mentre il numero dei ricoverati in ospedale sale a tre: due in Infettivi ed uno in Terapia intensiva. I guariti, in totale, sono 13.341.