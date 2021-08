Carabinieri del Nas in azione in tutta Italia per eseguire controlli negli stabilimenti balneari ed esercizi di ristorazione, bar e ulteriori servizi forniti a favore dei vacanzieri. In Molise i Nas di Campobasso hanno elevato 13 le sanzioni amministrative per violazioni delle norme igienico-sanitarie riscontrate negli stabilimenti balneari della costa. 4 i magazzini annessi agli stabilimenti sono stati chiusi perché privi di autorizzazione e 2 i titolari denunciati per violazioni alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Le attività hanno riguardato, in particolare, la verifica sull’attuazione delle misure di contenimento alla diffusione da Covid-19 quali il corretto distanziamento degli ombrelloni, uso di dispositivi di protezione individuale e mascherine facciali, presenza di igienizzanti per la disinfezione delle mani dei sistemi per la rilevazione della temperatura corporea e delle informazioni per la clientela.